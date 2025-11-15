Матчи Скрыть

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Аленичев: думаю, обыграем чилийцев в два мяча

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече сборных России и Чили.
Фото: официальный сайт РФС
"Надеюсь, наша любимая сборная сегодня порадует на фоне полного стадиона. Учитывая, что мы неудачно сыграли с Перу, ведь мы ждали победы, и она не случилась. Думаю, сегодня сборная покажет весь свой потенциал. Думаю, что мы мяча в два чилийцев обыграем. Уверен на 90 процентов, что победа будет за нами", - передаёт слова Аленичева "Матч ТВ".

Матч сборных России и Чили пройдёт сегодня, 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что 12 ноября подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" сыграли вничью против Перу (1:1). Голами отметились Александр Головин и Алекс Валера.

Ранее сообщалось, что игроки национальной команды Матвей Сафонов, Алексей Миранчук и Максим Осипенко не примут участия в матче с чилийцами.

