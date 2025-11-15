Аленичев: думаю, обыграем чилийцев в два мяча

"Надеюсь, наша любимая сборная сегодня порадует на фоне полного стадиона. Учитывая, что мы неудачно сыграли с Перу, ведь мы ждали победы, и она не случилась. Думаю, сегодня сборная покажет весь свой потенциал. Думаю, что мы мяча в два чилийцев обыграем. Уверен на 90 процентов, что победа будет за нами", - передаёт слова Аленичева "Матч ТВ".
Матч сборных России и Чили пройдёт сегодня, 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Напомним, что 12 ноября подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" сыграли вничью против Перу (1:1). Голами отметились Александр Головин и Алекс Валера.
Ранее сообщалось, что игроки национальной команды Матвей Сафонов, Алексей Миранчук и Максим Осипенко не примут участия в матче с чилийцами.
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече сборных России и Чили.
Фото: официальный сайт РФС