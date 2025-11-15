"Именно цели стать капитаном в сборной России нет. Как и в "Спартаке". Я одинаково ощущаю себя как с повязкой, так и без неё. На меня она никак не влияет по отношению к команде", - сказал Умяров в интервью Sport24.
Наиль Умяров в нынешнем розыгрыше чемпионата России принял участие в 14 матчах в составе "Спартака" и сделал две голевые передачи. За национальную команду полузащитник провёл три игры и не отметился результативными действиями.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 25 очков.
Умяров: нет цели стать капитаном в "Спартаке" и сборной
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Наиль Умяров рассказал. что у него нет цели стать капитаном в клубе и сборной.
Фото: ФК "Спартак" Москва