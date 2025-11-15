Матчи Скрыть

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Урал2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 1 1 1
БельгияЗавершен
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 2 0 2
Чили2 тайм

Умяров: нет цели стать капитаном в "Спартаке" и сборной

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Наиль Умяров рассказал. что у него нет цели стать капитаном в клубе и сборной.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Именно цели стать капитаном в сборной России нет. Как и в "Спартаке". Я одинаково ощущаю себя как с повязкой, так и без неё. На меня она никак не влияет по отношению к команде", - сказал Умяров в интервью Sport24.

Наиль Умяров в нынешнем розыгрыше чемпионата России принял участие в 14 матчах в составе "Спартака" и сделал две голевые передачи. За национальную команду полузащитник провёл три игры и не отметился результативными действиями.

После 15 сыгранных туров красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 25 очков.

