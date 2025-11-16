Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

"Детские ошибки". Булыкин - о пропущенных голах сборной России в матче с Чили

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру национальной команды против Чили.
Фото: РФС
"Сборная Чили выдала очень хороший матч как по движению, так и по борьбе, по настрою на игру. Наши ребята - наоборот, плохо настроились, ошибки детские были в обороне, которые привели к двум забитым голам. А впереди уже не смогли реализовать те моменты, которые были", - приводит слова Булыкина "Спорт день за днем".

Матч сборной России против национальной команды Чили состоялся вчера, 15 ноября, в Сочи на стадионе "Фишт". Встреча завершилась поражением подопечных Валерия Карпина со счетом 0:2. Голы за южноамериканскую сборную забили правый вингер Гонсало Тапия и нападающий Бен Бреретон.

Данное поражение национальной команды России стало первым с 14 ноября 2021 года. Подопечные Валерия Карпина не проигрывали 22 матча подряд.

