"Сборная Чили выдала очень хороший матч как по движению, так и по борьбе, по настрою на игру. Наши ребята - наоборот, плохо настроились, ошибки детские были в обороне, которые привели к двум забитым голам. А впереди уже не смогли реализовать те моменты, которые были", - приводит слова Булыкина "Спорт день за днем".
Матч сборной России против национальной команды Чили состоялся вчера, 15 ноября, в Сочи на стадионе "Фишт". Встреча завершилась поражением подопечных Валерия Карпина со счетом 0:2. Голы за южноамериканскую сборную забили правый вингер Гонсало Тапия и нападающий Бен Бреретон.
Данное поражение национальной команды России стало первым с 14 ноября 2021 года. Подопечные Валерия Карпина не проигрывали 22 матча подряд.
"Детские ошибки". Булыкин - о пропущенных голах сборной России в матче с Чили
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру национальной команды против Чили.
Фото: РФС