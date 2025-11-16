Сборная Ирландия выиграла у Венгрии благодаря хет-трику Пэрротта

Сборная Ирландии обыграла на выезде команду Венгрии (3:2) и вышла в стыковые матчи за право участвовать на чемпионате мира 2026 года.

Фото: MLSZ

Вингер сборной Венгрии Даниэль Лукач вывел команду вперёд на третьей минуте встречи. Форвард ирландцев Трой Пэрротт отыграл мяч, реализовав пенальти. На 37-й минуте венгры вновь забили - отличился нападающий Барнабаш Варга. В концовке второго тайма Трой Пэрротт сначала отыграл один мяч, а на 90+6 минуте поставил победную точку в матче. Благодаря этой победе ирландцы заняли второе место в группе с 10 набранными очками и пробились в стыковые матчи за право участвовать на ЧМ-2026.



Квалификация ЧМ-2026



Группа F. 6 тур



Голы: Лукач, 3; Варга, 37; - Пэрротт 15 (пенальти; Пэрротт, 80; Пэрротт, 90+6



Венгрия: Дибус, Него (Мочи, 90+3), Орбан, Салаи, Керкез, Тот (Болла, 76), Собослаи, Шефер (Этвёш, 63), Лукач (Стайлз, 63), Саллай (Реджич, 90+2), Варга.



Ирландия: Келлехер, Коллинз, О'Ши, О'Брайен (Мэннинг, 46), Скейлз, Моламби (Кенни, 60), Каллен (Тейлор, 81), Коулман (Эбоселе, 60), Азаз, Огбене (Айда, 53), Парротт.



Предупреждения: Салаи, 45+2; Варга, 90+5 - Скейлз, 68; Каллен, 78; Эбоселе, 89; Пэрротт, 90+7