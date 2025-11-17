Матчи Скрыть

Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Круговой верит, что Россию допустят в следующем году до официальных турниров

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, что верит в допуск национальной команды на международные турниры в 2026 году.
Фото: официальный сайт РФС
"Верить-то я могу. Повлиять никак на это не могу. Надеюсь, что это произойдёт в следующем году. Очень надеюсь, что это свершится и нас допустят", - сказал Круговой в интервью "Известиям".

В субботу, 15 ноября сборная России уступила в Сочи на стадионе "Фишт" команде Чили. Голы в составе гостей забили Гонсало Тапия и Бен Бреретон Диас. Данил Круговой провёл на поле весь матч.

В этом сезоне защитник принял участие в 22 встречах за ЦСКА, отметился пятью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Также в этом году он сыграл в семи играх за национальную команду и сделал четыре голевые передачи.

