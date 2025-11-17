Круговой верит, что Россию допустят в следующем году до официальных турниров

"Верить-то я могу. Повлиять никак на это не могу. Надеюсь, что это произойдёт в следующем году. Очень надеюсь, что это свершится и нас допустят", - сказал Круговой в интервью "Известиям".
В субботу, 15 ноября сборная России уступила в Сочи на стадионе "Фишт" команде Чили. Голы в составе гостей забили Гонсало Тапия и Бен Бреретон Диас. Данил Круговой провёл на поле весь матч.
В этом сезоне защитник принял участие в 22 встречах за ЦСКА, отметился пятью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Также в этом году он сыграл в семи играх за национальную команду и сделал четыре голевые передачи.
Фото: официальный сайт РФС