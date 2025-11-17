"Дело в системе, которую построил Сергей Галицкий. Там есть хорошая селекция, условия для развития футболистов. Большой плюс, что создают по 2-3 команды в каждом возрасте, чтобы вратари много играли. Это очень важный момент", – приводит слова Казанова "РБ Спорт".
Отметим, что на данный момент специалист работает в сборной России с вратарями, которые в том числе являются воспитанниками академии "Краснодара". Среди них голкипер "быков" Станислав Агкацев, Денис Адамов и Евгений Латышонок из "Зенита", Максим Бориско из "Балтики", Никита Кокарев из "Крыльев Советов", а также вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов, который также играл в структуре "Краснодара".
В субботу, 15 ноября сборная России потерпела поражение от национальной команды Чили, прервав беспроигрышную серию из 22 матчей. Встреча в Сочи завершилась со счетом 0:2.
Кафанов оценил уровень подготовки вратарей в академии "Краснодара"
Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов высказался об уровне подготовки вратарей в академии "Краснодара".
Фото: РФС