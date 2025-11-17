Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Тренер вратарей сборной России: не надо никого сравнивать с Акинфеевым

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов призвал не сравнивать игроков национальной команды и РПЛ с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: РИА Новости
"Не надо никого сравнивать с Игорем Акинфеевым. Посмотрите на его карьеру, 900 матчей. Соберите всех вратарей РПЛ, они столько не сыграют. Игорь такой один. Чтобы быть таким, как Акинфеев, нужно начинать карьеру в 17 лет, провести 23-24 сезона без замен. Это уникальный случай", — приводит слова Кафанова "РБ Спорт".

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. 12 числа ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов. Встреча с Перу завершилась ничьей со счетом 1:1. 15 ноября в стартовый состав на матч с Чили вошел голкипер Станислав Агкацев. В этот день команда Валерия Карпина потерпела поражение со счетом 0:2 и прервала серию без проигрышей из 22 игр.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится