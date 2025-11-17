"Не надо никого сравнивать с Игорем Акинфеевым. Посмотрите на его карьеру, 900 матчей. Соберите всех вратарей РПЛ, они столько не сыграют. Игорь такой один. Чтобы быть таким, как Акинфеев, нужно начинать карьеру в 17 лет, провести 23-24 сезона без замен. Это уникальный случай", — приводит слова Кафанова "РБ Спорт".
В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. 12 числа ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов. Встреча с Перу завершилась ничьей со счетом 1:1. 15 ноября в стартовый состав на матч с Чили вошел голкипер Станислав Агкацев. В этот день команда Валерия Карпина потерпела поражение со счетом 0:2 и прервала серию без проигрышей из 22 игр.
Тренер вратарей сборной России: не надо никого сравнивать с Акинфеевым
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов призвал не сравнивать игроков национальной команды и РПЛ с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: РИА Новости