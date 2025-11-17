"Бенфика", "Порту" и "Спортинг" следят за Сперцяном – источник

Об этом сообщает "РБ Спорт". По информации источника, представители "Бенфики", "Порту" и "Спортинга" следили за Сперцяном во время отборочного матча к чемпионату мира-2026, в котором полузащитник "Краснодара" принимал участие. Кроме того, скауты проявляли интерес к еще одному игроку сборной Армении – Наиру Тикнизяну.
Встреча в Порту состоялась в воскресенье, 16 ноября. По ее итогам Португалия разгромила сборную Армении со счетом 9:1 и вышла в финал турнира. Тикнизян и Сперцян провели игру с первых минут. Автором единственного гола за команду Армении стал Эдуард Сперцян.
В текущем сезоне капитан "Краснодара" принял участие в 21 матче за "быков", в которых записал на свой счет 7 голов и 11 результативных передач.
