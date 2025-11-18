Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Минспорт получил предложение о лимите на иностранных тренеров в футболе - источник

Министерство спорта России получило предложение рассмотреть возможность введения в российском футболе лимита на иностранных тренеров.
Фото: Минспорт РФ
По информации "РИА Новости Спорт", предложение прозвучало на встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярёва с бывшими главными тренерами сборной России. Его суть заключается в том, чтобы в штаб главного тренера входило не более двух иностранцев. Предлагается ввести налог на дополнительных зарубежных тренеров, который будет рассчитываться, исходя из места в турнирной таблице.

Напомним, что ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в РПЛ будет изменен лимит на легионеров среди футболистов. Он предложил план, по которому через несколько сезонов клубы чемпионата России смогут вносить в заявку не более 10 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 5 иностранных футболистов.

На данный момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку на матч 13 иностранных футболистов и выпускать на поле не более восьми легионеров.

