Минспорт получил предложение о лимите на иностранных тренеров в футболе - источник

По информации "РИА Новости Спорт", предложение прозвучало на встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярёва с бывшими главными тренерами сборной России. Его суть заключается в том, чтобы в штаб главного тренера входило не более двух иностранцев. Предлагается ввести налог на дополнительных зарубежных тренеров, который будет рассчитываться, исходя из места в турнирной таблице.
Напомним, что ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в РПЛ будет изменен лимит на легионеров среди футболистов. Он предложил план, по которому через несколько сезонов клубы чемпионата России смогут вносить в заявку не более 10 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 5 иностранных футболистов.
На данный момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку на матч 13 иностранных футболистов и выпускать на поле не более восьми легионеров.
