"Нужно до конца сезона заключить контракт". Кечинов назвал тренера, который подходит "Спартаку"

"Какой тренер подошёл бы "Спартаку"? Я бы доверился Вадиму Романову, нашему, российскому, специалисту. Да, может быть, он без какого-то такого прямо большого опыта, но он с дублем неплохо работал. Он знает ребят, знает команду. Наверное, нужно до конца сезона заключить контракт с этим тренером, а там уже смотреть. Сколько уже в команде было тренеров-иностранцев, но мы видим, что ничего путного из этого не получилось", - цитирует Кечинова "Матч ТВ".
Ранее московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.
После 15 сыгранных туров "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. В 16 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с ЦСКА, который занимает 2 место с 33 баллами. Встреча состоится в субботу, 22 ноября, в 16:45 по столичному времени.
Фото: ФК "Спартак"