Тарханов: матч "Спартак" - ЦСКА был, есть и будет главным дерби страны

"Кто бы что ни говорил, но матч "Спартак" — ЦСКА был, есть и будет главным дерби страны. Что в раньше в СССР, что сейчас в России. Да, я работал в обоих клубах, но в субботу буду болеть просто за красивый футбол", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
В субботу, 22 ноября, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени.
После 15 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата России с 33 набранными очками. Красно-белые располагаются на 6 строчке с 25 баллами в своем активе. Напомним, что ранее "Спартак" отправил Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.