Умяров - о матче против ЦСКА: хочется победить

"За каждый матч дают три очка. Понятное дело, что матч с ЦСКА - это дерби. В первом круге мы проиграли, поэтому хочется победить", - сказал Умяров в интервью "Матч ТВ".
Наиль Умяров в текущем сезоне принял участие в 19 играх во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.
После 15 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 25 очков, а ЦСКА находится на втором месте с 33 набранными баллами.
Матч между красно-белыми и "армейцами пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.