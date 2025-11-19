Защитником "Зенита" интересуется "Ривер Плейт" - источник

По информации Legalbet, летом "Ривер Плейт" был готов сделать предложение игроку, но Роман Вега сделал выбор в пользу петербургского клуба. Сообщается, что защитник снова попал в шорт-лист аргентинской команды.
Роман Вега в нынешнем сезоне принял участие в 12 встречах во всех турнирах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с "Зенитом" рассчитан до июня 2030 года. По данным Transfermarkt, его рыночная цена составляет шесть миллионов евро.
После 15 сыгранных туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков.
Защитником "Зенита" Романом Вегой интересуется аргентинский "Ривер Плейт".
Фото: ФК "Зенит"