"Основная проблема "Локомотива" при Галактионове - нестабильность. Команда играет очень неровно. Она может выдать победную серию, а может несколько раз подряд сыграть вничью. Но все равно "Локомотив" прогрессирует с Галактионовым и его штабом с каждым годом. В клубе появляются молодые таланты, которым помогают более опытные игроки", - сказал Гаврилов Metaratings.
Михаил Галактионов стал главным тренером московского "Локомотива" в ноябре 2022 года. Под руководством российского специалиста "железнодорожники" провели 120 матчей, одержали 65 побед, 28 раз сыграли вничью и потерпели 27 поражений. Соглашение с Галактионовым действует до конца июня 2026 года.
На данный момент "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти встречах. Следующий матч команды состоится 23 ноября против "Краснодара" в рамках РПЛ.
Экс-игрок "Локомотива" назвал основную проблему клуба
Бывший футболист "Локомотива" Юрий Гаврилов прокомментировал игру команды под руководством Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"