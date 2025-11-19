Шишкин предположил, какого тренера будет искать "Динамо"

"На мой взгляд, "Динамо" будет искать иностранного тренера. Клуб и ранее так делал. Потом сделали ставку на Карпина - получился неожиданно отрицательный результат. Думаю, будет легионер наподобие Лички", - сказал Шишкин "Чемпионату".
Валерий Карпин возглавлял "Динамо" с начала июля 2025 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. 17 ноября пресс-служба клуба сообщила об уходе Карпина с поста главного тренера.
Марцел Личка был наставником в "Динамо" с 1 июля 2023 года по 1 мая 2025 года. Под руководством сербского специалиста бело-голубые провели 78 матчей, одержали 40 побед, 17 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение.
На данный момент московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах.
Фото: ФК "Динамо"