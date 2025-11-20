"Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе. Мы видим потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству", — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Напомним, что в среду, 19 ноября Владимир Путин заявил, что футбольные болельщики часто обращают внимание на уровень работы арбитров. Президент высказался об этом в рамках международной конференции AI Journey 2025, на которой ему продемонстрировали платформу AI 4 Sport. Она способна обеспечивать объективное судейство на спортивных соревнованиях, в том числе – футбольных матчах.
Отметим, что департамент судейства Российского Футбольного Союза возглавляет Милорад Мажич. Сербский специалист работает в РФС с лета 2023 года.
Генсек РФС отреагировал на слова Путина о судействе
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о судействе в российском футболе.
Фото: РФС