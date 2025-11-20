Матчи Скрыть

Гусев ответил на вопрос, рассчитывает ли он остаться главным тренером "Динамо" после ухода Карпина

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев рассказал, планирует ли он остаться в должности на постоянной основе.
Фото: ФК "Динамо"
— Рассчитываете закрепиться в качестве главного тренера?

— Такие вопросы задаёте… Всё будет зависеть от нас, от результата и решения руководства, - цитирует Гусева "Чемпионат".

В понедельник, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. Напомним, что специалист уже исполнял обязанности главного тренера после ухода Марцела Лички в мае текущего года.

После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.

