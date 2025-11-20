Полузащитник "Ахмата": место в топ-5 реально для нас

"Период сейчас непростой - после серии поражений, но мы работаем и уверены, что всё это позади. В субботу будет следующий шанс исправить ситуацию. А место... Думаю, быть в пятёрке-шестёрке - это был бы хороший результат для нового коллектива, который только недавно собрали. Это место реально для нас", - сказал Касинтура в интервью Metaraitings.
После 15 сыгранных туров "Ахмат" занимает 11 строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков. Грозненцы проиграли последние три встречи в РПЛ.
Эгаш Касинтура в текущем сезоне принял участие в 19 играх во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и отдал три голевые передачи.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут против "Рубина" на выезде. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура рассказал, что команда может закончить сезон в топ-5 турнирной таблицы РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"