Касинтура: отстранение команд сильно тормозит развитие российского футбола

"Это сильно тормозит развитие. Когда есть турниры для молодёжных сборных - чемпионаты мира, Европы, Олимпиада, юношеские соревнования - это огромная возможность для молодых игроков. Если бы российские молодёжные сборные могли играть на международных турнирах, многие игроки отсюда уезжали бы раньше, развивались бы быстрее", - сказал Касинтура в интервью Metaraitings.
Эгаш Касинтура с 2021 года выступает в российских чемпионатах. В это летнее трансферное окно он перешёл в "Ахмат". Ранее ангольский футболист выступал за "Уфу" и махачкалинское "Динамо". В текущем сезоне полузащитник принял участие в составе грозненцев в 19 встречах, отметился пятью забитыми мячами и отдал три голевые передачи.
Напомним, что с марта 2022 года по решению ФИФА и УЕФА российские клубы и сборные не участвуют в официальных международных турнирах.
Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура поделился мнением об отстранении российских команд от международных турниров.
Фото: ФК "Ахмат"