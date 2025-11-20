ФИФА удовлетворила требования ЦСКА по выплатам за трансферы Влашича и Фукса

"Клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объёме. ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить полную сумму транша и неустойку 5 процентов годовых с 1 августа 2023 года. Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против "Атлетико Минейро", от которого мы ещё не получили денег за трансфер Бруно Фукса. В течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору - более 1,2 миллионов евро", - сказал Брейдо в своём телеграм-канале.
Напомним, что Влашич перешёл из ЦСКА в "Вест Хэм" летом 2021 года за 30 миллионов евро. Хорватский полузащитник принял участие в составекрасно-синих в 108 встречах, забил 33 гола и сделал 21 голевую передачу. В августе 2022 года генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев заявил, что английский клуб полностью не рассчитался за трансфер игрока. В "Вест Хэме" заявили, что не могут провести платёж из-за санкций против московской команды. 13 июня 2025 года Спортивный арбитражный суд обязал выплатить английский клуб сумму, только если получит разрешение от правительства или в случае изменения санкционного режима.
Бруно Фукс перешёл в "Атлетико Минейро" в январе 2025 года за 2,7 миллиона евро. За период с 2020 по 2025 год в составе "армейцев" защитник принял участие в 19 встречах и не отметился результативными действиями.
