Матчи Скрыть

Титов назвал трёх претендентов на золото РПЛ

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов выделил трёх главных претендентов на чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" здорово играет. ЦСКА - тоже. "Зениту", их главному конкуренту, однозначно легко не будет. Надеюсь, чемпионство будет разыграно в последнем туре", - сказал Титов "РГ".

На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 33 очками, опережая московский ЦСКА по дополнительным показателям. Петербургский "Зенит" занимает третью строчку с 30 баллами в своем активе.

Напомним, что чемпионом РПЛ в сезоне-2024/2025 стал "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится