Титов назвал трёх претендентов на золото РПЛ

"Краснодар" здорово играет. ЦСКА - тоже. "Зениту", их главному конкуренту, однозначно легко не будет. Надеюсь, чемпионство будет разыграно в последнем туре", - сказал Титов "РГ".
На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 33 очками, опережая московский ЦСКА по дополнительным показателям. Петербургский "Зенит" занимает третью строчку с 30 баллами в своем активе.
Напомним, что чемпионом РПЛ в сезоне-2024/2025 стал "Краснодар".
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов выделил трёх главных претендентов на чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"