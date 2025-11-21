"Были непонятны требования. Наверное, Морено сам это понимал, предпринимал шаги для корректировки, но глобально не смог перестроиться. Роберто хотел играть в открытый футбол, доминировать. Но нужно учитывать подбор футболистов, отходить от своих принципов. Если противостоишь сильной команде, то логичнее действовать от обороны. У тебя будут ошибки и поражения, если состав не соответствует выбранному стилю", - сказал Васильев в интервью "СЭ".
47-летний испанский тренер Роберто Морено возглавлял "Сочи" с декабря 2023 года по 2 сентября 2025 года. В текущем сезоне РПЛ под его руководством "барсы" набрали одно очко в семи матчах. На данный момент команду возглавляет Игорь Осинькин, и "южане" занимают 15 позицию в турнирной таблице, имея в своём активе восемь баллов.
Дмитрий Васильев перешёл в "Сочи" в летнее трансферное окно на правах аренды. Полузащитник принадлежит "Зениту". В текущем сезоне он принял участие в 18 встречах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.
Васильев - о работе с Морено: были непонятны требования
