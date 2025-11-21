Матчи Скрыть

Агент Солари прокомментировал будущее игрока в "Спартаке"

Агент вингера "Спартака" Пабло Солари Ариэль Кипершмид высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"У нас не было разговоров со "Спартаком" о будущем Солари в клубе. Если они захотят его оставить или отдать в аренду, наверняка найдутся клубы, которые захотят заполучить игрока", - цитирует агента "Чемпионат".

Пабло Солари, играющий на позиции крайнего нападающего, перебрался в "Спартак" в феврале этого года из "Ривер Плейт". Аргентинец подписал контракт с московским клубом до лета 2029 года. В текущем сезоне вингер принял участие в 21 матче за красно-белых во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивет рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

