"У нас не было разговоров со "Спартаком" о будущем Солари в клубе. Если они захотят его оставить или отдать в аренду, наверняка найдутся клубы, которые захотят заполучить игрока", - цитирует агента "Чемпионат".
Пабло Солари, играющий на позиции крайнего нападающего, перебрался в "Спартак" в феврале этого года из "Ривер Плейт". Аргентинец подписал контракт с московским клубом до лета 2029 года. В текущем сезоне вингер принял участие в 21 матче за красно-белых во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивет рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
Агент Солари прокомментировал будущее игрока в "Спартаке"
