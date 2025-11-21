- Если у ЦСКА в дерби будет играть Мойзес — это большое преимущество. Это защитник, который цементирует оборону ЦСКА. Игорь Акинфеев? Когда его нет, всегда хочется, чтобы он был. Но Тороп тоже хороший вратарь, который, конечно, не так стабилен. Может и выручить в отдельных матчах.
Матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и "Спартаком" состоится завтра, 22 ноября. Столичное дерби пройдет на стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасева прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Напомним, центральный защитник "армейцев" Мойзес получил мышечное повреждение и пропустил две последние игры своей команды в чемпионате России.
Источник: "Чемпионат"
Семин рассказал, какое преимущество может получить ЦСКА над "Спартаком"
Экс-тренер сборной России Юрий Сёмин назвал преимущество ЦСКА над "Спартаком" в преддверии 16-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА