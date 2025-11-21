Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
3 - 2 3 2
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Семин рассказал, какое преимущество может получить ЦСКА над "Спартаком"

Экс-тренер сборной России Юрий Сёмин назвал преимущество ЦСКА над "Спартаком" в преддверии 16-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Если у ЦСКА в дерби будет играть Мойзес — это большое преимущество. Это защитник, который цементирует оборону ЦСКА. Игорь Акинфеев? Когда его нет, всегда хочется, чтобы он был. Но Тороп тоже хороший вратарь, который, конечно, не так стабилен. Может и выручить в отдельных матчах.

Матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и "Спартаком" состоится завтра, 22 ноября. Столичное дерби пройдет на стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасева прозвучит в 16:45 по московскому времени.

Напомним, центральный защитник "армейцев" Мойзес получил мышечное повреждение и пропустил две последние игры своей команды в чемпионате России.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится