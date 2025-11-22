Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

В ЦСКА заявили, что Акинфеев готов сыграть в дерби со "Спартаком"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что основной вратарь команды Игорь Акинфеев восстановился после травмы и готовится к дерби со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Акинфеев готов сыграть со "Спартаком", — сказал Брейдо во время трансляции телеграм?канала "Удар Эджуке".

Напомним, Акинфеев получил травму во время прошлого дерби ЦСКА – "Спартак" в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча 5 октября завершилась победой армейцев со счетом 3:2. Вратарь подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок и не смог продолжить игру. Его заменил Владислав Тороп. С тех пор Акинфеев не принимал участия в матчах.

Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в субботу, 22 ноября. "Спартак" на своем поле примет ЦСКА. Начало – в 16:45 по московскому времени. ЦСКА на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 15 туров команда набрала 33 очка. "Спартак" идет шестым с 25 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится