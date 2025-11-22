"Акинфеев готов сыграть со "Спартаком", — сказал Брейдо во время трансляции телеграм?канала "Удар Эджуке".
Напомним, Акинфеев получил травму во время прошлого дерби ЦСКА – "Спартак" в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча 5 октября завершилась победой армейцев со счетом 3:2. Вратарь подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок и не смог продолжить игру. Его заменил Владислав Тороп. С тех пор Акинфеев не принимал участия в матчах.
Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в субботу, 22 ноября. "Спартак" на своем поле примет ЦСКА. Начало – в 16:45 по московскому времени. ЦСКА на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 15 туров команда набрала 33 очка. "Спартак" идет шестым с 25 очками.
В ЦСКА заявили, что Акинфеев готов сыграть в дерби со "Спартаком"
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что основной вратарь команды Игорь Акинфеев восстановился после травмы и готовится к дерби со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА