Терехин: "Динамо" по итогам сезона будет тяжело забраться даже на четвертое место

"Есть ли шансы у "Динамо" исправить сезон? Было бы успехом в нынешней ситуации, если бы команда попала в тройку. Но это будет тяжело сделать. Ситуацию, думаю, что выправят, конечно. Но забраться по итогу даже на четвертое место будет сложно", - цитирует Терехина "РБ Спорт".
В понедельник, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. В 16 туре Российской Премьер-Лиги столичный клуб сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо".
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин оценил текущие результаты бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"