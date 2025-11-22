"Конечно, легче, когда ты набираешь очки, выигрываешь. В этой ситуации нам надо быть единым целым, через борьбу добиваться результата в последних двух турах года. Вся команда должна быть в одной лодке", - цитирует Магаля "Матч ТВ".
Вчера, 21 ноября, "Сочи" на выезде уступил тольяттинскому "Акрону" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3, южане по ходу встречи вели в два мяча.
После 16 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает 15 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.
Футболист "Сочи" - о результатах команды: вся команда должна быть в одной лодке
Защитник "Сочи" Руслан Магаль высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Сочи"