Тренер "Спартака" считает, что Зобнин будет одним из лучших в игре с ЦСКА

"Зобнин — наш капитан. Это футболист с огромным опытом, который может закрыть несколько позиций. Уверен, что он будет одним из лучших на поле", — сказал Романов в интервью "Матч ТВ".
Матч между "Спартаком" и ЦСКА пройдёт сегодня, 22 ноября. Встреча начнётся в 16:45 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками, а армейцы располагаются на второй позиции, имея в своём активе 33 балла.
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов прокомментировал стартовый состав команды на игру с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак" Москва