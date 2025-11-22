"Сыграли хорошо, в защите вообще отлично. У меня был момент в первом тацме, когда хорошо разыграли штрафной, но не смог пробить левой ногой. Не припомню у соперника опасных моментов. Сегодняшняя ничья скорее ощущается как поражение. Потеряли очки, которые нам важны. В каждом матче нужно забирать свои очки", - сказал Варатынов в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 22 ноября "Оренбург" на своём поле принимал "Балтику" в рамках 16-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0. Калининградцы продолжают беспроигрышную серию, она достигла уже шести встреч. Оренбуржцы не могут выиграть третий матч подряд во всех турнирах.
На данный момент подопечные Ильдара Ахметзянова занимают 14 строчку в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, а команда Андрея Талалаева находится на пятой позиции, имея в своём активе 29 баллов.
Защитник "Балтики": ничья ощущается как поражение
Фото: ФК "Балтика"