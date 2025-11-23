По данным источника, центральный защитник "Серикспора" Кирилл Гоцук в ближайшее время покинет турецкий клуб. Сообщается, что российский футболист расторгнет контракт из-за невыполнения финансовых обязательств.
Напомним, ранее с "Серикспором" разорвал соглашение Дмитрий Тихий.
Гоцук перебрался в Турцию летом этого года в качестве свободного агента. За новую команду россиянин провел 13 матчей и не отличился результативными действиями. В России Гоцук выступал за нижегородское "Пари НН", самарские "Крылья Советов", ярославский "Шинник", курский "Авангард" и липецкий "Металлург".
Источник: Legalbet
Гоцук расторгнет контракт с "Серикспором" - источник
Кирилл Гоцук покинет турецкий клуб.
Фото: ФК "Пари НН"