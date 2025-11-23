Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
13:00
РостовНе начат
Нижний Новгород
15:15
ЗенитНе начат
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
14:00
ФакелНе начат
КАМАЗ
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Шинник
17:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
17:00
Астон ВиллаНе начат
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
14:30
ПармаНе начат
Кремонезе
17:00
РомаНе начат
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
17:00
ЛионНе начат
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Гоцук расторгнет контракт с "Серикспором" - источник

Кирилл Гоцук покинет турецкий клуб.
Фото: ФК "Пари НН"
По данным источника, центральный защитник "Серикспора" Кирилл Гоцук в ближайшее время покинет турецкий клуб. Сообщается, что российский футболист расторгнет контракт из-за невыполнения финансовых обязательств.

Напомним, ранее с "Серикспором" разорвал соглашение Дмитрий Тихий.

Гоцук перебрался в Турцию летом этого года в качестве свободного агента. За новую команду россиянин провел 13 матчей и не отличился результативными действиями. В России Гоцук выступал за нижегородское "Пари НН", самарские "Крылья Советов", ярославский "Шинник", курский "Авангард" и липецкий "Металлург".

Источник: Legalbet

