"Профессионал, чемпион". Шунин назвал идеального тренера для "Динамо"

"Из тех, с кем работал я, уверен, что у Черчесова могло бы получиться. Один раз уже получилось — он ушел не по причине того, что "Динамо" плохо выступало. Наоборот, мы играли классно, уверенно смотрелись в еврокубках. Черчесов пришел в "Ахмат" и в первой же игре победил "Зенит". Не проигрывал семь матчей подряд. Я бы выделил его как одного из кандидатов. Профессионал, чемпион — и как футболист, и как тренер", - цитирует Шунина Sport24.
В понедельник, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня текущего года, а также продолжал работу в национальной команде России. Специалист заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России.
Станислав Черчесов в августе текущего года стал главным тренером грозненского "Ахмата". После 16 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. Команда Станислава Черчесова располагается на 11 строчке с 16 баллами в своем активе.
Временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев, который входил в тренерский штаб Валерия Карпина.
Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин назвал идеального кандидата на пост главного тренера бело-голубых.
