Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо Вальекано2 тайм
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

"Профессионал, чемпион". Шунин назвал идеального тренера для "Динамо"

Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин назвал идеального кандидата на пост главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Из тех, с кем работал я, уверен, что у Черчесова могло бы получиться. Один раз уже получилось — он ушел не по причине того, что "Динамо" плохо выступало. Наоборот, мы играли классно, уверенно смотрелись в еврокубках. Черчесов пришел в "Ахмат" и в первой же игре победил "Зенит". Не проигрывал семь матчей подряд. Я бы выделил его как одного из кандидатов. Профессионал, чемпион — и как футболист, и как тренер", - цитирует Шунина Sport24.

В понедельник, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня текущего года, а также продолжал работу в национальной команде России. Специалист заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России.

Станислав Черчесов в августе текущего года стал главным тренером грозненского "Ахмата". После 16 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. Команда Станислава Черчесова располагается на 11 строчке с 16 баллами в своем активе.

Временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев, который входил в тренерский штаб Валерия Карпина.

