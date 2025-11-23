"Что касается Вадима Юрьевича, то на этой неделе он поговорил с каждым. В данной ситуации каждый должен чувствовать, что он может значить для команды, какие перспективы, какие возможности для игры, для выхода на поле в старте или на замену. Все должны были понять это", - цитирует Умярова Metaratings.
Напомним, что руководство московского "Спартака" отправило Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.
Вчера, 22 ноября, красно-белые на домашнем стадионе одержали победу над ЦСКА в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Забитым мячом отметился вингер Игорь Дмитриев.
Умяров: Романов поговорил с каждым футболистом "Спартака" перед матчем с ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал о взаимоотношениях Вадима Романова с футболистами красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"