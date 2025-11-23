Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Краснодар2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
Тоттенхэм2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Лечче2 тайм
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Унион2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Шпилевский - об игре с "Зенитом": не думаю, что наиграли на поражение

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский поделился эмоциями после поражение от "Зенита" (0:2) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Обидно, я не думаю, что мы наиграли на поражение. Ребятам сказал, что очень сильно ими горжусь, всегда хочется тренировать такую команду, несмотря на все сложности и кадровые трудности с начала первого тура. Но ребята увидели, что это не проблема структуры или идеи. Они максимум из себя выжали, поэтому им огромное спасибо за это", - сказал Шпилевский в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 23 ноября "Пари НН" на своём поле уступил "Зениту" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2. Голы в составе гостей забили Максим Глушенков и Маркус Вендел. Для нижегородцев это восьмая игра без побед в чемпионате. За последние пять встреч команда не забила ни одного мяча.

На данный момент "Пари НН" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России с восемью набранными очками.

