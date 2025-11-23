Шпилевский - об игре с "Зенитом": не думаю, что наиграли на поражение

"Обидно, я не думаю, что мы наиграли на поражение. Ребятам сказал, что очень сильно ими горжусь, всегда хочется тренировать такую команду, несмотря на все сложности и кадровые трудности с начала первого тура. Но ребята увидели, что это не проблема структуры или идеи. Они максимум из себя выжали, поэтому им огромное спасибо за это", - сказал Шпилевский в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 23 ноября "Пари НН" на своём поле уступил "Зениту" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2. Голы в составе гостей забили Максим Глушенков и Маркус Вендел. Для нижегородцев это восьмая игра без побед в чемпионате. За последние пять встреч команда не забила ни одного мяча.
На данный момент "Пари НН" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России с восемью набранными очками.
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский поделился эмоциями после поражение от "Зенита" (0:2) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"