"Балтика" готова продать Хиля - источник

По информации Legalbet, калининградцы готовы, что отпустят сальвадорского нападающего за пять миллионов евро.
Брайан Хиль в текущем сезоне отметился восемью забитыми мячами и отдал одну голевую передачу за "Балтику". На данный момент форвард является лучшим бомбардиром команды. Его контракт с калининградцами рассчитан до мая 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.
На данный момент "Балтика" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками.
Фото: ФК "Балтика"