Батраков отказался от зарплаты 120 млн долларов в год

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Вадим Шпинев поделился информацией об интересе к своему клиенту.
Фото: ФК "Локомотив"
"Количество команд, которые им интересуются - больше 10. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша... 120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше - 20", - сказал агент.

20-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков является воспитанником Академии московского "Локомотива" и выступает за основную команду с января прошлого года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. В текущем сезоне хавбек забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи на партнеров в 20 матчах за "железнодорожников в чемпионате и Кубке России.Transfermarkt оценивает футболиста национальной сборной России в 23 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

