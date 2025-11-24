По информации источника, тольяттинский "Акрон" и "Пари НН" проявляют интерес к форварду "Черноморца" Саиду Алиеву.
В текущем сезоне Саид Алиев провел на "Черноморец" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 8 забитых мячей. Ранее форвард выступал за "Нефтехимик", "СКА Хабаровск", "Чайку" и ряд других российских клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 300 тысяч евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: Sport24.
Два клуба РПЛ интересуются нападающим из Первой Лиги - Sport24
Форвард "Черноморца" может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Черноморец"