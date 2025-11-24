Матчи Скрыть

Агент Баринова рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока

Агент футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова заявил об интересе европейских клубов к полузащитнику.
Фото: ФК "Локомотив"
"Есть ли контакты по Баринову из Европы? Разговоров было очень много. В том числе с Турцией, Францией и Испанией. У нас есть два варианта, если Баринов не продлит контракт с "Локомотивом": выкуп зимой за незначительную сумму или уход летом свободным агентом", - сказал Шпинев в интервью Sport24.

Дмитрий Баринов выступает за основную команду "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне российский футболист провел за "железнодорожников" 21 матч, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Контракт с опорным полузащитником рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" находится на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ с 31 баллом в своем активе.

