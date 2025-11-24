"Шварц отказался. Они очень хотели Шварца, заходили на него. Но у него дети в Америке учатся, он пока в Америке. Без работы, но пока в Россию не готов", - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат!".
Сандро Шварц был главным тренером московского "Динамо" с октября 2020 года по конец июня 2022 года. Под руководством немецкого специалиста бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Напомним, что 17 ноября пресс-служба московского клуба объявила об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Ролан Гусев.
Гурцкая заявил, что Шварц отказался возвращаться в "Динамо"
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший главный тренер "Динамо" Сандро Шварц отказался от предложения вернуться в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"