Губерниев рассказал, стоит ли оставлять Гусева главным тренером "Динамо"

"Хотелось бы, чтобы "Динамо" с Гусевым шло дальше вперёд, как и "Спартак" с Романовым. При всём уважении, соперник москвичам был по плечу. Дальше будет видно, поэтому желаю удачи Гусеву. Его надо оставлять главным тренером", - сказал Губерниев Metaratings.
17 ноября пресс-служба "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.
Вчера, 23 ноября, состоялся матч московского клуба против махачкалинского "Динамо" в рамках чемпионата России. Встреча завершилась победой подопечных Ролана Гусева со счетом 3:0.
На данный момент бело-голубые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16-ти играх.
