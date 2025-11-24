"Для понимания - зарплата Монтеса в "Локомотиве" больше, чем у Баринова. Честно ли это? Это условия личных договоренностей, что поделать. Монтеса подписывали позже, чем Баринова. Думаю, что клуб оценивает Диму достойно. Но для меня странно, что он получает меньше Монтеса", - сказал Шпинев в интервью Sport24.
Дмитрий Баринов выступает за основную команду "Локомотива" с 2015 года. Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "железнодорожников" 21 матч, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Сесар Монтес стал игроком "Локомотива" в сентябре 2024 года. Соглашение с 28-летним защитником рассчитано до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. В сезоне-2025/2026 мексиканский футболист провел за московский клуб 16 матчей и забил 1 гол.
Агент Баринова - о зарплате игрока: странно, что он получает меньше Монтеса
Футбольный агент Вадим Шпинев сравнил зарплаты футболистов "Локомотива" Дмитрия Баринова и защитника Сесара Монтеса.
Фото: Global Look Press