"Лично по моему мнению, Николай Комличенко был самым опасным игроком в составе "Локомотива". В прошедшем матче мне пришлось довольно много с ним поработать. Но повторюсь, на мой взгляд, абсолютно все футболисты соперника очень сильные и имеют очень высокий уровень. Поэтому сложно выбрать кого-то одного", - сказал Тормена "РБ Спорту".
Вчера, 23 ноября, состоялся матч 16-го тура РПЛ между московским "Локомотивом" и "Краснодаром". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за "железнодорожников" отличился левый вингер Александр Руденко. За "быков" мяч забил полузащитник Дуглас Аугусто.
В текущем сезоне чемпионата России "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Локомотив" располагается на четвертой строчке с 31 баллом в своем активе.
Защитник "Краснодара" назвал самого опасного игрока "Локомотива"
Фото: ФК "Краснодар"