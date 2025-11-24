Матчи Скрыть

Защитник "Краснодара" назвал самого опасного игрока "Локомотива"

Футболист "Краснодара" Витор Тормена назвал самого опасного игрока в составе "Локомотива" в матче 16-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"Лично по моему мнению, Николай Комличенко был самым опасным игроком в составе "Локомотива". В прошедшем матче мне пришлось довольно много с ним поработать. Но повторюсь, на мой взгляд, абсолютно все футболисты соперника очень сильные и имеют очень высокий уровень. Поэтому сложно выбрать кого-то одного", - сказал Тормена "РБ Спорту".

Вчера, 23 ноября, состоялся матч 16-го тура РПЛ между московским "Локомотивом" и "Краснодаром". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за "железнодорожников" отличился левый вингер Александр Руденко. За "быков" мяч забил полузащитник Дуглас Аугусто.

В текущем сезоне чемпионата России "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Локомотив" располагается на четвертой строчке с 31 баллом в своем активе.

