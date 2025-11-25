"Я думаю, это глупость сказали, а журналисты разнесли эту новость. Потому что, если бы речь шла о 120 миллионах, я думаю, первым же самолетом, даже без бутс, там бы купил, улетел бы в Саудовскую Аравию", — приводит слова Булыкина "Евро-футбол.ру".
Ранее агент Батракова Вадим Шпинёв заявил, что клубы из Саудовской Аравии предлагали россиянину зарплату 120 миллионов долларов в год. Однако полузащитник отказался, отметив, что "не деньги правят всем" и он "хочет играть в футбол, а не заканчивать карьеру".
Алексею Батракову 20 лет. Он является воспитанником академии "Локомотива". В текущем сезоне он провел за красно-зеленых 20 встреч, в которых записал на свой счет 13 голов и 4 результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.
Булыкин: если бы речь шла о 120 миллионах, Батраков бы улетел первым же самолетом, даже без бутс
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию об отказе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова от зарплаты в 120 миллионов долларов.
Фото: ФК "Локомотив"