Гендиректор ЦСКА прокомментировал ситуацию с делом Влашича и Фукса

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как воспринял решение ФИФА полностью удовлетворить требования ЦСКА по выплатам за полузащитника Николы Влашича и защитника Бруно Фукса.
Фото: ПФК ЦСКА
"Это парадоксально. ФИФА дважды встает на сторону ЦСКА, считает, что никаких оснований у англичан не платить нет, так как мы не под европейскими санкциями. Но по итогам решения CAS, по сути, это решение меняется. Мы будем продолжать настаивать на своем, чтобы справедливость восторжествовала", — приводит слова Бабаева "Матч ТВ".

24 ноября Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Николы Влашича.

Напомним, что трансфер хорватского игрока в "Вест Хэм" состоялся в 2021 году. В августе 2022 года Бабаев заявил, что английский клуб полностью не рассчитался за переход футболиста. В последствии ФИФА обязала англичан выплатить армейцам 8,55 миллионов евро плюс 5 процентов годовых за переход полузащитника. Фукс пополнил ушел из ЦСКА в бразильский "Атлетико Минейро" в декабре 2024 года.

