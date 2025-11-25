Вратарь "Динамо" Мх – о расширении системы Fan ID: для безопасности так будет лучше

"Я нормально к этому отношусь. Ничего страшного нет. Ты просто идентифицируешь свою личность, приходишь на стадион, болеешь. Ты же не собираешься устраивать конфликты на стадионе. Ничего сложного и страшного в Fan ID нет. Для безопасности так будет даже лучше, никаких проблем", — приводит слова Магомедова Metaratings.
Закон о Fan ID был введен в России 1 июня 2022 года. В марте 2023 года система начала распространяться на матчи Российской Премьер-Лиги. Осенью 2025 года министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что программа паспортов болельщиков расширят на соревнования по другим видам спорта, помимо футбола в связи с ростом уровня посещаемости.
В воскресенье, 23 ноября махачкалинская команда уступила московскому "Динамо" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча на "ВТБ Арене" в Москве завершилась со счетом 0:3. На данный момент команда Хасанби Биджиева занимает 13-е место в турнирной таблице с 14 очками.
Вратарь махачкалинского "Динамо" Тимур Магомедов поделился мнением о расширении системы паспорта болельщика.
