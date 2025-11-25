Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче со "Спартаком"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что клуб обратился в ЭСК РФС по итогам матча 16 тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
"На 5-й минуте Александр Максименко жестко сыграл против Данила Кругового, в результате чего наш футболист оказался на газоне и получил травму.

На 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок "Спартака" Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря", - приводит слова Брейдо "СЭ".

В 16 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:1, единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев, отличившийся точным ударом на 43 минуте встречи.

После 16 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33 набранными очками. Красно-белые занимают 6 место в таблице с 28 баллами в своем активе.

