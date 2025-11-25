Вратарь "Зенита" - о победе над "Пари НН": выиграть и не пропустить - вдвойне приятно

"Выиграть и не пропустить - для вратаря это всегда вдвойне приятно. Если смотреть на игру по таймам, то до перерыва, наверное, тяжеловато было, непросто входили в матч. Хорошо, что во втором тайме забили свои моменты и сзади сыграли хорошо", - сказал Адамов в интервью "Матч ТВ".
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" на выезде обыграл "Пари НН" со счётом 2:0. Голами в составе петербуржцев отметились Максим Глушенков и Маркус Вендел.
На данный момент команда Сергея Семака располагается на третьей позиции в турнирной таблице с 33 набранными очками.
Следующий матч "Зенит" проведёт в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо". Это будет ответная встреча. Первая игра закончилась домашним поражением со счётом 1:3.
Голкипер "Зенита" Денис Адамов прокомментировал победу над "Пари НН" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"