Кубок России

Торпедо
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Вратарь "Зенита" - о победе над "Пари НН": выиграть и не пропустить - вдвойне приятно

Голкипер "Зенита" Денис Адамов прокомментировал победу над "Пари НН" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
"Выиграть и не пропустить - для вратаря это всегда вдвойне приятно. Если смотреть на игру по таймам, то до перерыва, наверное, тяжеловато было, непросто входили в матч. Хорошо, что во втором тайме забили свои моменты и сзади сыграли хорошо", - сказал Адамов в интервью "Матч ТВ".

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" на выезде обыграл "Пари НН" со счётом 2:0. Голами в составе петербуржцев отметились Максим Глушенков и Маркус Вендел.

На данный момент команда Сергея Семака располагается на третьей позиции в турнирной таблице с 33 набранными очками.

Следующий матч "Зенит" проведёт в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо". Это будет ответная встреча. Первая игра закончилась домашним поражением со счётом 1:3.

