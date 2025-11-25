Дмитриев - о голе в ворота ЦСКА: эмоции не передать словами

"Конечно, победа для меня особенная. Обыграли ЦСКА в чемпионате, а мне ещё и удалось забить. Эмоции не передать словами!, - сказал Дмитриев в интервью "СЭ".
Игорь Дмитриев отличился в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА на 43-й минуте и принёс победу "Спартаку". В текущем сезоне полузащитник принял участие в 20 играх, отметился двумя забитыми мячами и сделал шесть голевых передач.
Отметим, что игра против ЦСКА была дебютной для исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова. Он стал первым наставником в команде с 2019 года, который выиграл свою первую игру.
После 16 сыгранных туров чемпионата России "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице с 28 набранными очками.