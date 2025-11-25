Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Дмитриев - о голе в ворота ЦСКА: эмоции не передать словами

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев поделился мнением о победе над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Конечно, победа для меня особенная. Обыграли ЦСКА в чемпионате, а мне ещё и удалось забить. Эмоции не передать словами!, - сказал Дмитриев в интервью "СЭ".

Игорь Дмитриев отличился в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА на 43-й минуте и принёс победу "Спартаку". В текущем сезоне полузащитник принял участие в 20 играх, отметился двумя забитыми мячами и сделал шесть голевых передач.

Отметим, что игра против ЦСКА была дебютной для исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова. Он стал первым наставником в команде с 2019 года, который выиграл свою первую игру.

После 16 сыгранных туров чемпионата России "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице с 28 набранными очками.

