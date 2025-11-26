Матчи Скрыть

В ЦСКА заявили, что книга Акинфеева стала самой продаваемой в России за неделю

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что автобиография вратаря армейцев Игоря Акинфеева возглавила недельные продажи книг в России.
Фото: РИА Новости
"За прошедшую неделю автобиография Игоря Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России. Среди всех абсолютно издательств, жанров, магазинов. №1 книга в стране — автобиография самого преданного футболиста в истории", — написал Брейдо в соцсети.

Презентация автобиографии голкипера ЦСКА состоялась 12 ноября. 6 ноября книга поступила в продажу. Акинфеев включил в нее фотографии из личного архива и московского клуба.

Акинфеев впервые сыграл за основной состав ЦСКА в 2003 году. С тех пор он по-прежнему выступает за красно-синих. В составе армейцев он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Кубка УЕФА. Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев внесен в книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную карьеру футболиста в одном клубе. В 2025 году исполнилось 35 лет с момента прихода вратаря в ЦСКА.

