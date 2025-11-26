Матчи Скрыть

Тренер "Арсенала" хотел заменить вратаря перед серией пенальти с "Рубином"

Старший тренер "Арсенала" Николай Тюнин ответил, хотел ли заменить вратаря команды Александра Мелихова перед серией пенальти в матче Кубка России с "Рубином".
Фото: ПФК "Арсенал"
"Да, но приняли решение оставить Мелихова, потому что давно с ним работаем. Были у него не самые лучшие моменты в серии пенальти, но сегодня он эту статистику сломал", – приводит слова Тюрина "Матч ТВ".

Александр Мелихов стоял в воротах "Арсенала" во время четвертьфинального матча Пути регионов Кубка России. Михаил Цулая был заявлен запасным голкипером. Встреча тульской команды с "Рубином" состоялась во вторник, 25 ноября. Основное время завершилось ничьей со счетом 0:0. Однако в серии пенальти "Арсенал" одержал победу над казанцами со счетом 3:2 и вышел во второй этап 1/4 финала Пути регионов.

Главный тренер "Арсенала" Дмитрий Гунько не принимал участия в матче из-за дисквалификации.

