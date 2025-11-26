"Я бы поставил на результативную ничью. Я думаю, такой результат устроит и тех, и других. "Локомотив" отправится в Путь регионов, а "Спартак" останется в Пути РПЛ. И матч должен быть интересный", — приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Ответный четвертьфинальный матч кубка России состоится в среду, 26 ноября. "Локомотив" примет "Спартак" на "РЖД Арене" в Москве. Встреча начнется в 20:30 по столичному времени. В предыдущей игре красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 3:1. Команда, которая одержит победу в этой встрече, выйдет в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России. Проигравшие вылетят в розыгрыш Пути регионов.
В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 31 очков за 16 туров чемпионата России. "Спартак" идет шестым с 28 очками.
Радимов сделал прогноз на матч "Локо" – "Спартак": ничья устроит и тех, и других
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча кубка России "Локомотива" со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"